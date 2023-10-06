Royal Collection: Здесь Восток соединяется с Европой, традиции переплетаются с современностью, а истории передаются из поколения в поколение

28 сентября 2023 года в доме под номером 4 на улице 28 Мая открылся обновленный бутик Royal Collection. Гости вечера перелистнули страницы истории и отправились в путешествие на много лет назад.

Улица 28 Мая уникальна - здесь история за историей складывалась летопись города Баку. Первый вокзал, первые телефонные станции и первый в городе ювелирный бутик - Royal Collection. Предметы в коллекции бутика - это драгоценности вне времени. Это изделия, которые объединяют поколения.

Расположился бутик в одном из исторических зданий - домах-близнецах. Построить их решил Муса Нагиев - меценат и нефтепромышленник, вдохновлённый архитектурой. Когда-то он пообещал жить сто лет и создать сто домов. Воплотил его идею польский архитектор Иосиф Плошко, который был известен как стилист и аранжировщик. В концепции зданий на Улице 28 Мая, в то время - Телефонной, он соединил элементы итальянской и французской готики с популярным в европейских столицах модерна. Благодаря видению Мусы Нагиева и Иосифа Плошко, Баку стал "Парижем Востока". А в доходных домах под номерами 4 и 6 появились магазины и комфортабельные квартиры для богатейших жителей города.

Но несмотря на стремительные изменения и современные решения, ни улица, ни её здания, ни бутики, заполняющие их, не потеряли своего шарма. Они по-прежнему олицетворяют ценности, которые важны для жителей города: многогранность, преемственность, гостеприимство.

Творческие люди и известные деятели Баку никогда не боялись новых веяний, при этом всегда с вниманием относились к традициям, искусно сочетая их с прогрессивными идеями. Обновлением бутика занимался бразильский архитектор Маурицио Кейрош. Он выбрал профессию, которая позволила реализовать его главную цель - дарить вещам новую жизнь. Новую жизнь Кейрош вместе с Royal Collection вдохнул и в старое здание под номером 4 на улице 28 Мая.

Словно нитью, в бутике прошлое связано с настоящим. В его архитектуре и дизайне можно увидеть отсылки к искусству ковроткачества, национальным мотивам, сюжетам, ремёслам, которые являются неотъемлемой частью культуры Азербайджана и повседневной жизни людей. Бутик Royal Collection - это про связь поколений и наследие, которое шаг за шагом переплетается с новым опытом.

28 сентября в стенах дома №4 гости Royal Collection совершили интерактивное путешествие, выстроив маршрут по шести точкам - "Улица 28 Мая", "Дома-близнецы", "Магазин подарков", "Сокровища дома", "Магия шебеке" и "Коллекция воспоминаний". На каждой из точек их ждали истории от лица предметов, которые когда-то стали частью жизни бакинцев. На экскурсии можно было прислушаться к мелодии улицы через старый телефон и понаблюдать за магией древнего искусства шебеке, а после - создать свою деревянную фигурку с цветным орнаментом под руководством мастера Тофика Расулова, поймать золотой талисман, как когда-то Муса Нагиев, и записать воспоминания в книгу Royal Collection.

Важным элементом программы стало музыкальное сопровождение вечера. Сразу несколько выдающихся и аутентичных исполнителей украсили встречу гостей с Royal Collection. Своими выступлениями они поддержали главный лейтмотив вечера - связь поколений через современную интерпритацию традиционного звучания. На сцену вышли Oud, Jiva, Milam и Ибрагим Бабаев. Завершила программу Севда Алекперзаде - голос Каспия - самобытная вокалистка и обладательница уникального тембра.



Представленные в бутике бренды

Messika

Pasquale Bruni

Roberto Coin

Leo Pizzo

Omega

Ulysse Nardin

Breitling

Tag Heuer

Perrelet

S.T. Dupont

Utopia

Breguet

Blancpain

Stephen Webster

Адрес и контактная информация

Баку, Азербайджан

Улица 28 Мая д. 4

Контактный номер:

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