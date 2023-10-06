Джахангир Атасевер, готовящийся к полету в космос, побывал в Государственном комитете

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с одним из первых турецких космонавтов, участником проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса Джахангиром Атасевером, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Джахангир Атасевер, один из первых двух турецких космонавтов, отобранных среди 36 тысяч кандидатов, - азербайджанец по матери. Атасевер, работающий системным инженером в "Roketsan", является выпускником отделения электрической и электронической инженерии Билкентского университета, получил образование магистра в области электрической и электронической инженерии в Калифорнийском университете в городе Ирвайн.

На встрече говорилось о достижениях Джахангира Атасевера, а также его подготовке к полету, который состоится в ближайшие месяцы, было отмечено, что, наряду с Турцией, его успехами гордится и Азербайджан.

Напомним, что мать космонавта Малахат Атасевер является одной из известных представительниц азербайджанской диаспоры в Турции.

Гости, выразив признательность за радушный прием и проявленное внимание, подчеркнули, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и гордятся победами нашей страны. Джахангир Атасевер сказал, что с нетерпением ждет дня, когда впервые в истории из космоса будет услышан турецкий язык.

Председатель Государственного комитета пожелал космонавту, проходящему в настоящее время предполетную подготовку в США, еще больших успехов, выразил уверенность в том, что он всегда будет преумножать славу двух братских стран.

В заключение гостям были вручены памятные подарки.