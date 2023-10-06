Спецоперация в Баку

В Баку проведена операция против незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского РУП за сентябрь текущего года, был выявлен 41 факт незаконного оборота наркотиков на территории района, а также четыре факта, связанных с организацией сбыта наркотических веществ.

Всего по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны и привлечены к ответственности 23 человека. У них было обнаружено пять килограммов героина, а также два килограмма матемфетамина и марихуаны. Задержанные заявили, что приобрели наркотики с целью последующего сбыта на территории столицы.

Сотрудниками Хазарского РУП продолжаются мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.