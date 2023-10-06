Когда произойдет второе в этом году лунное затмение?

28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), это будет неполное лунное затмение.

В 22:01:44 по бакинскому времени начнется полутеневое, а в 23:35:18 - неполное затмение. Максимум затмения произойдет 29 октября в 00:14:00. Неполное затмение завершится в 00:52:37, а полутеневое затмение - в 02:26:19.

Второе лунное затмение в 2023 году можно будет увидеть в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, северо-восточной части Южной Америки, в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Арктике и Антарктиде. Затмение будет наблюдаться и в Азербайджане.