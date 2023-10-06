Снижены пошлины за регистрацию мобильных устройств

В Азербайджане снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного потребления.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с предлагаемым изменением, сборы снижаются по следующим ставкам:

Для мобильных устройств, рыночная цена которых не превышает 100 долларов США и не имеющих функций фото -, видеосъемки и доступа в интернет, предлагается снизить пошлину с 20 до 15 манатов.

Наряду с этим, при рыночной цене до 100 долларов США - от 30 до 20 манатов,

- при рыночной цене от 101 до 200 долларов США - от 50 до 30 манатов,

- при рыночной цене от 201 до 400 долларов США - от 60 до 40 манатов,

- при рыночной цене от 401 до 700 долларов США - от 70 до 50 манатов,

- при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США - от 100 до 70 манатов,

- при рыночной цене выше 1001 доллара США - от 150 до 100 манатов.

Мобильные устройства, марка и модель, а также рыночная цена которых не указаны на официальном сайте органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти на дату подачи заявки на регистрацию, - от 20 до 15 манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.