https://news.day.az/society/1604282.html Кабмин внес изменения в заработную плату некоторых военнослужащих
Кабмин внес изменения в заработную плату некоторых военнослужащих
Внесены изменения в заработную плату военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Постановлением вносятся изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 марта 2022 года № 106 "Об утверждении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, и сумм окладов военнослужащих соответственно воинским званиям".
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