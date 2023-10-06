Более 100 семей вернутся в Физули в рамках "Великого Возвращения"

6 октября Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены в Физули на следующем этапе.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Госкомитете.

В мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Исполнительной власти Физулинского района и Общественного совета при Государственном комитете.

В жеребьевке участвовали 114 семей (412 человек). В соответствии с составом семьи 45 из них обеспечены двухкомнатными, 54 - трехкомнатными и 15 - четырехкомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживали в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности в размещении вынужденных переселенцев. Представители семей вынужденных переселенцев посредством жеребьевки определяют точный адрес предоставленных им домов.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые вскоре вернутся в Физули на постоянное место жительства, отметили, что испытывают огромное чувство радости. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия, заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в ближайшие дни отправятся в город Физули.