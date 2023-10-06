Банковские долги родственников погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе могут быть списаны

Будет предложено списание банковских долгов родственников погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Как вы знаете, на заседании президиума Ассоциации банков Азербайджана были приняты следующие решения: списать в полном объеме в банках все кредитные обязательства азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе, а также начисленные проценты и другие выплаты; списать за счет банков с банковских счетов проценты и другие платежи по кредитным обязательствам раненых в ходе этих антитеррористических мероприятий азербайджанских военнослужащих, начисленные на период с 19 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Будет также предложено, чтобы списание происходило и для родственников погибших в ходе антитеррористических мероприятий", - сказал он.

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