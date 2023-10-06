Обнаружена наркоплантация в освобожденном селе Агдама

На территории агдамского села Сырхавенд, вернувшегося под контроль Азербайджана в результате локальных антитеррористических мероприятий, обнаружена наркоплантация на площади 10 гектаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу из Агдама сотрудник Trend.

Так, на площади в 10 гектаров обнаружена плантация культивируемой конопли. В настоящее время сотрудники МВД проводят осмотр территории.

Представляем фотокадры с данной местности.