https://news.day.az/society/1604324.html Обнаружена наркоплантация в освобожденном селе Агдама - ФОТО
Обнаружена наркоплантация в освобожденном селе Агдама - ФОТО
На территории агдамского села Сырхавенд, вернувшегося под контроль Азербайджана в результате локальных антитеррористических мероприятий, обнаружена наркоплантация на площади 10 гектаров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу из Агдама сотрудник Trend.
Так, на площади в 10 гектаров обнаружена плантация культивируемой конопли. В настоящее время сотрудники МВД проводят осмотр территории.
Представляем фотокадры с данной местности.
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