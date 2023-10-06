https://news.day.az/society/1604350.html Взрыв мины унес жизнь жителя Тертера
Взрыв мины унес жизнь жителя Тертера
Житель Тертера погиб, подорвавшись на мине.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 6 октября около 17 часов Гадыев Ягуар Алигейдар оглу, 1989 года рождения, житель села Гасангая Тертерского района, погиб, подорвавшись на противопехотной мине на территории села Чайлы того же района.
По факту ведется расследование.
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