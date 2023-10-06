TƏBİB о пострадавших при пожаре на рынке в Масаллы

6 октября в 16:19 поступил вызов в отделение скорой медицинской помощи Масаллинской центральной районной больницы, подведомственной TƏBİB, в связи с пожаром в магазине на территории рынка в городе Масаллы.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что в связи с инцидентом в Масаллинскую центральную районную больницу были госпитализированы пятеро мужчин. Им была оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.