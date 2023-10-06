В поликлинику в Ханкенди поступило 14 обращений

Всего в поликлинику города Ханкенди, находящуюся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), поступило 14 обращений, каждому из обратившихся были оказаны необходимые медицинские услуги.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, первая помощь была оказана по адресу вызова двум лицам, обратившимся за неотложной скорой медицинской помощью. Из обратившихся в поликлинику пять человек были армянского происхождения.

Отметим, что с 1 октября текущего года в городе Ханкенди функционируют амбулаторная поликлиника и 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи в полном составе, обеспеченные медицинскими средствами. Деятельность поликлиники, работающей в режиме 7/24, осуществляется на основе дежурств.

В поликлинике имеются 3 кабинета для общего осмотра, кабинет для малых хирургических операций и перевязочная, 2 кабинета для медицинского наблюдения. Также в поликлинике стали делать электрокардиограмму.