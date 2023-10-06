https://news.day.az/society/1604375.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты населения, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, сегодня выплатил пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в госфонде.
Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за октябрь, в том числе лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, по другим регионам республики.
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