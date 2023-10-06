К сведению пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты населения, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, сегодня выплатил пенсии за октябрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в госфонде.

Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за октябрь, в том числе лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, по другим регионам республики.