Начальник Управления образования города Баку освобождена от занимаемой должности

Начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Другим приказом М.Велиева назначена заместителем директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования.

Назначения на ее место пока нет.

Отметим, что на днях бывший начальник отдела министерства образования Эшги Багиров был назначен директором этого агентства.