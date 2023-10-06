https://news.day.az/society/1604388.html Начальник Управления образования города Баку освобождена от занимаемой должности
Начальник Управления образования города Баку освобождена от занимаемой должности
Начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева освобождена от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим подписан соответствующий приказ.
Другим приказом М.Велиева назначена заместителем директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования.
Назначения на ее место пока нет.
Отметим, что на днях бывший начальник отдела министерства образования Эшги Багиров был назначен директором этого агентства.
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