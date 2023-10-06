Ведется расследование в связи с минным инцидентом в Тертере

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту гибели в результате разрыва мины 6 октября около 17:00 на освобожденной от армянской оккупации территории возле села Чайлы Тертерского района Ягуара Хадыева, 1989 года рождения, собиравшего металлолом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, что Ягуар Хадыев в первый раз подорвался на противопехотной мине 9 марта 2023 года на территории, не очищенной от мин, в районе села Чайлы Тертерского района. Тогда он был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу.