https://news.day.az/society/1604423.html Вторая за день трагедия в Тертере
Вторая за день трагедия в Тертере
6 октября около 20:30 Замеддин Гасанлы, 1986 года рождения, житель села Гасангая Тертерского района подорвался на противопехотной мине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, З.Гасанлы получил ранение ноги. Его сразу же доставили в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что 6 октября около 17 часов Гадыев Ягуар Алигейдар оглу, 1989 года рождения, житель села Гасангая Тертерского района, погиб, подорвавшись на противопехотной мине на территории села Чайлы того же района.
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