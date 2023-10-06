Вторая за день трагедия в Тертере

6 октября около 20:30 Замеддин Гасанлы, 1986 года рождения, житель села Гасангая Тертерского района подорвался на противопехотной мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, З.Гасанлы получил ранение ноги. Его сразу же доставили в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что 6 октября около 17 часов Гадыев Ягуар Алигейдар оглу, 1989 года рождения, житель села Гасангая Тертерского района, погиб, подорвавшись на противопехотной мине на территории села Чайлы того же района.