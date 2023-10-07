https://news.day.az/society/1604445.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах, много пострадавших
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах, много пострадавших
В Агстафинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автомагистрали Баку-Газах.
Микроавтобус, следовавший по маршруту Агстафа-Газах, столкнулся с эвакуатором.
В результате аварии пострадали 5 пассажиров микроавтобуса: Афет Мамедова 1981 года рождения, Хаджар Исмаилова 1982 года рождения, Тарана Томтиева (1988), Шарифа Гасымова (1971), Нармин Мамедова (2005). Все они госпитализированы в Центральную больницу Агстафинского района.
Сообщается, что состояние их тяжелое.
По факту проводится расследование.
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