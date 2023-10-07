Подорвавшийся на мине в Тертере лишился ног

Пресс-служба Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) распространила информацию в связи с разрывом мины в Тертере.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, 6 октября вблизи села Гасангая Тертерского района произошел минный инцидент на территории, не очищенной от мин.

Согласно информации, в результате взрыва противопехотной мины пострадал житель села Гасангая Гасанов Замеддин Газанфар оглы, 1986 года рождения. У пострадавшего ампутированы обе ноги.

ANAMA еще раз призывает граждан быть ответственными и не входить в опасные районы:

"В опасных зонах каждый шаг может привести к смертельным последствиям. Давайте поддержим усилия по борьбе с минной угрозой, следуя приведенным ниже советам:

- Не входите в опасные и незнакомые вам районы!

- Используйте только ежедневные рабочие маршруты!

- Остерегайтесь препятствий на дороге или тропе!

- Не трогайте неизвестные предметы!

- Подумайте о себе, своей семье, своих близких".