В Азербайджане названо число студентов, получивших образовательные кредиты

Обнародована статистика обратившихся в Азербайджане за получением образовательных студенческих кредитов.

Как сообщили Day.Az в Фонде образовательных студенческих кредитов, на сегодня 33 462 студента подали заявки на получение образовательного кредита. Заявки 963 из них оказались неполными, обращения 618 человек находятся на стадии рассмотрения.

Заявки 7379 человек были отклонены, заявки 146 человек направлены в банк.

Всего кредиты получили 24 тысячи 356 человек. Из них 8765 обращений оформлены как социальные образовательные кредиты, а 15 591 обращение - как стандартные образовательные кредиты.