https://news.day.az/society/1604734.html МЧС Азербайджана обратилось к населению
МЧС Азербайджана обратилось к населению
По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории Азербайджана установится нестабильная погода. Будет дуть сильный ветер, местами пройдут проливные дожди, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные наводнения и сели, грозы.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
В связи с этим МЧС призывает население быть осторожным в такую погоду и соблюдать соответствующие правила безопасности.
Следует держаться на расстоянии от легких конструкций и временных строений, рекламных щитов, электрических столбов, не стоять под высокими деревьями. В ветреную погоду также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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