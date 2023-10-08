Какой будет погода в Баку завтра?

9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к ночи в некоторых местах ожидаются дожди, возможны грозы. Прогнозируется юго-западный ветер, временами порывистый, который днем сменится на сильный северо-западный. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем 40-50 процентов.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В информации отмечается, что в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако во второй половине дня местами ожидаются дожди. В некоторых местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горной местности - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 25-30°, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.