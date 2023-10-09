https://news.day.az/society/1604906.html Как долго продолжится нестабильная погода? - ПРОГНОЗ
Как долго продолжится нестабильная погода? - ПРОГНОЗ
Нестабильные, ветреные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, продлятся до полудня 11 октября.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Отмечается, что со второй половины дня 9 октября до вечера 11 октября местами ожидаются дожди, временами ливневого характера. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах-снег.
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