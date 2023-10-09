Как долго продолжится нестабильная погода?

Нестабильные, ветреные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, продлятся до полудня 11 октября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Отмечается, что со второй половины дня 9 октября до вечера 11 октября местами ожидаются дожди, временами ливневого характера. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах-снег.