Бакинская таможня перехватила большой объем запрещенных препаратов

В ходе досмотра посылки, отправляемой из Азербайджана в Новую Зеландию международной курьерской компанией, в Бакинском грузовом терминале Главного таможенного управления воздушного транспорта, в трех упаковках было обнаружено большое количество метамфетамина в количестве 1000,98 грамма, скрытые от таможенного контроля.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Главного таможенного комитета (ГТК), по факту в Главном оперативно-следственном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2 (контрабанда), 234.4.1, 234.4. 3 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ) УК Азербайджана.

В ходе проведенного расследования установлено и привлечено к уголовной ответственности лицо, совершившее это преступление.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.