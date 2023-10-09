Погода резко изменится

Обнародован прогноз погоды на 10 октября

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидается дождь. Ночью в отдельных местах полуострова прогнозируется кратковременный ливневый дождь с грозами. Днем осадки прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 15-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм. рт. ст. до 766 мм. рт. ст.

Относительная влажность ночью составит 75-85 %, днем 50-60 %.

В районах Азербайджана местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах проливные дожди с грозами, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер вечером и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 16-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла.