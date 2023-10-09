В Карабахе обнаружена наркоплантация площадью 5 га

В селе Гушчулар Шушинского района обнаружена очередная наркоплантация площадью в 5 гектар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, после антитеррористических мероприятий против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе поступила информация об обнаружении в регионе плантаций, на которых массово выращивались наркосодержащие растения.

Наряду с Ходжалинским и Агдамским районами, сотрудники полиции выявили на одном из хозяйственных участков в селе Гушчулар Шушинского района плантацию конопли площадью в 5 гектар. На плантации, которая функционировала под видом фермерского хозяйства, был проведен осмотр с участием специалистов. Было установлено, что кусты конопли на этой территории выращивались агротехническим способом.

Расследование продолжается.