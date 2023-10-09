https://news.day.az/society/1605005.html Открытие университета в Агдаме входит в решающую фазу
Открытие университета в Агдаме входит в решающую фазу
В настоящее время разрабатывается концепция Карабахского университета.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на Международной конференции по медицинскому образованию.
Министр заявил, что здание университета будет построено в Агдаме.
"Мы хотим, чтобы там преподавалась медицина. В связи с этим, мы готовы к сотрудничеству", - отметил Э.Амруллаев.
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