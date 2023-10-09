Открытие университета в Агдаме входит в решающую фазу

В настоящее время разрабатывается концепция Карабахского университета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на Международной конференции по медицинскому образованию.

Министр заявил, что здание университета будет построено в Агдаме.

"Мы хотим, чтобы там преподавалась медицина. В связи с этим, мы готовы к сотрудничеству", - отметил Э.Амруллаев.