Продолжаются мероприятия по организации в Ханкенди медицинского обслуживания - TƏBİB
В ряде СМИ появилась информация о передаче городской поликлиники Ханкенди на баланс Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Как сообщает в понедельник Day.Az, в опубликованной информации отмечено, что в ближайшие дни начнутся работы по инвентаризации.
В ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что в городе Ханкенди продолжаются мероприятия, связанные с организацией медицинского обслуживания, наряду с другими жизненно важными сферами.
Отметим, что с 1 октября текущего года в городе Ханкенди функционируют амбулаторная поликлиника и 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи в полном составе, обеспеченные медицинскими средствами. Деятельность поликлиники, работающей в режиме 7/24, осуществляется на основе дежурств.
В поликлинике имеются 3 кабинета для общего осмотра, кабинет для малых хирургических операций и перевязочная, 2 кабинета для медицинского наблюдения. Также в поликлинике стали делать электрокардиограмму.
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