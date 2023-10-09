Продолжаются мероприятия по организации в Ханкенди медицинского обслуживания

В ряде СМИ появилась информация о передаче городской поликлиники Ханкенди на баланс Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает в понедельник Day.Az, в опубликованной информации отмечено, что в ближайшие дни начнутся работы по инвентаризации.

В ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что в городе Ханкенди продолжаются мероприятия, связанные с организацией медицинского обслуживания, наряду с другими жизненно важными сферами.

Отметим, что с 1 октября текущего года в городе Ханкенди функционируют амбулаторная поликлиника и 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи в полном составе, обеспеченные медицинскими средствами. Деятельность поликлиники, работающей в режиме 7/24, осуществляется на основе дежурств.

В поликлинике имеются 3 кабинета для общего осмотра, кабинет для малых хирургических операций и перевязочная, 2 кабинета для медицинского наблюдения. Также в поликлинике стали делать электрокардиограмму.