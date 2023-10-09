В Баку ветер усилился до 32 м/с

По состоянию на 18:00 9 октября северо-западный ветер местами периодически усиливался.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Сообщается, что максимальная скорость ветра составила в Шахдаге, Дашкесане 20 м/с, в Кяльвезе 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове 27-32 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 3,0 м.