В Бакинском цирке проходят последние репетиции уникальной программы

Бакинский государственный цирк с 13 по 26 ноября представит новую осеннюю программу - международное водное цирковое шоу "Möcüzələr Şəhəri" (Удивительный город) под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает Day.Az.

В эти дни в цирке идут последние репетиции новой программы. Каждый номер, каждый элемент программы оттачивается один за другим, чтобы представить вниманию зрителей уникальное шоу.

Декорации, технические решения, виртуозность исполнения сложнейших трюков, работа с животными все это поражает воображение.

Впервые на арене цирка будут представлены захватывающие номера в сопровождении симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды, с масштабными декорациями.

"Удивительный город" - это восхитительное путешествие на сказочном корабле в мир чудес. Захватывающие номера первоклассных мастеров циркового искусства - клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы...

Зрители увидят цирковые номера с медведями, собаками, обезьянами и попугаями. Каждый из номеров - отдельная история, которая словно в калейдоскопе складывается в завораживающий мир, не оставляющий равнодушными не только детей, но и взрослых.

Билеты (от 11 до 35 манатов) можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iTicket.az - https://iticket.az/events/other/water-circus-the-city-of-wonders

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