В 4 бакинские школы назначили директоров

В 2023-2024 учебном году по Баку назначены 4 директора, 7 заместителей директора по учебно-воспитательной работе и 2 организатора по внешкольной и внеклассной воспитательной работе с детьми.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку.

Было отмечено, что за это время в школах города Баку 1 227 учителей были обеспечены работой по бессрочному контракту, а 500 учителей - по срочному.