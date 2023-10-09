https://news.day.az/society/1605141.html В 4 бакинские школы назначили директоров
В 4 бакинские школы назначили директоров
В 2023-2024 учебном году по Баку назначены 4 директора, 7 заместителей директора по учебно-воспитательной работе и 2 организатора по внешкольной и внеклассной воспитательной работе с детьми.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку.
Было отмечено, что за это время в школах города Баку 1 227 учителей были обеспечены работой по бессрочному контракту, а 500 учителей - по срочному.
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