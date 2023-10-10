Я уехала из Физули с отцом, а возвращаюсь без отца

Я уехала из Физули с отцом, когда мне было два года, и сейчас возвращаюсь в родные края, но уже без отца.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила жительница Физули Салманова Шабнам.

По ее словам, сейчас она испытывает большую радость в связи с возвращением в Физули.

"Да здравствует наш Президент и наша армия. В Физули уже созданы хорошие условия, у нас есть большая мотивация вернуться туда", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Физули вернулась 21 семья, а именно 88 человек. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 165 семей, или 602 человек в городе Физули.