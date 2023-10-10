В Шахдаге выпал снег, а в других районах...

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 10 октября на территории страны наблюдалась нестабильная погода, дожди, грозы, в отдельных местах ливни. В Шахдаге выпал снег. В некоторых местах усиливался северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилился до 27-32 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 4,4 метра.