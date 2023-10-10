https://news.day.az/society/1605201.html В Шахдаге выпал снег, а в других районах... - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Шахдаге выпал снег, а в других районах... - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 10 октября на территории страны наблюдалась нестабильная погода, дожди, грозы, в отдельных местах ливни. В Шахдаге выпал снег. В некоторых местах усиливался северо-западный ветер.
В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилился до 27-32 м/с.
По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 4,4 метра.
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