https://news.day.az/society/1605243.html Сколько человек были вакцинированы от коронавируса за неделю? - ФОТО
Сколько человек были вакцинированы от коронавируса за неделю? - ФОТО
2-8 октября в Азербайджане не была проведена вакцинация от коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13969 897, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 570, вторую дозу получили 4 884 373, бустерную дозу - 3 405 524 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 430 человек.
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