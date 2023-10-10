Наша цель - сохранение архитектурного стиля Ичеришехер

Благодаря особой заботе главы государства, Ичеришехер сегодня радует глаз. Причина, по которой мы сегодня собираемся вместе с тюркскими государствами, заключается в проведении дискуссий в области устойчивой защиты культурного наследия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде в своем выступлении на международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", проводимой по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).

По его словам, особое внимание уделяется вопросу порчи объектов культурного наследия независимо от их географии.

"Необходимо предотвращать вызовы, сохранять культурное наследие для будущих поколений и использовать новые методы. Заповедник "Ичеришехер", который первым был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, готов к сотрудничеству в этом направлении со всеми учреждениями. В Ичеришехер охраняются местные и зарубежные памятники. Мы стараемся сохранить подлинность истории", - сказал Ш.Сеидзаде.

Председатель сообщил, что охрана исторической среды города осуществляется в соответствии с генеральным планом, принятым в 2007 году.

"Наша главная цель - сохранить архитектурный стиль Ичеришехер, а также повысить знания молодых реставраторов.

Вторая цель - подготовить молодежь к рукоделию по дереву и шелку, придавая значение искусству. Много места было уделено пропаганде традиции Гурама. Мы призываем тюркские государства сотрудничать с нами и в этом направлении", - добавил Ш.Сеидзаде.

Он подчеркнул, что в Ичеришехере проживает более 1 300 семей, что уже означает сохранение истории заповедника.

Он также упомянул, что в Ичеришехер проводится множество культурных мероприятий.

"Это помогает донести культурное наследие до большего числа людей. В то же время обсуждения с другими учреждениями служат дальнейшему совершенствованию методов сохранения исторических памятников и их истории", - подчеркнул председатель.