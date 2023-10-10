Уничтожение истории руками человека - прискорбно

Что значит уничтожить территории, где живут люди и где есть исторические памятники? Разрушение истории руками человека - прискорбно.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф, в своем выступлении на международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", проводимой по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Он сообщил, что каждый год серьезное внимание уделяется охране исторических памятников.

"Выступающие говорили об ущербе, нанесенном историческим памятникам в Карабахе. ЮНЕСКО имеет список охраняемого культурного наследия. Я считаю, что этот список должен быть расширен, потому что история тюркского мира глубока. Наша первая цель - собрать это культурное наследие во всем тюркском мире. Образцы этой культуры, дошедшие до нас сегодня, должны быть сохранены. Когда я выезжаю за пределы Турции, я вижу людей, которые не знают названий "Самарканд" и "Ичеришехер". Это меня очень огорчает.

В странах тюркского мира куда ни копнешь, везде история. Ее надо ценить и беречь. Если мы будем работать бок о бок с братскими странами, наша богатая история и культура никогда не будут уничтожены руками человека", - добавил С.Юсуф.