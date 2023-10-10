Еще один караван с бывшими вынужденными переселенцами прибыл в Физули

Отправленный 10 октября из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку караван с бывшими вынужденными переселенцами прибыл в город Физули.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, состоялась церемония вручения ключей от квартир вновь переселенным семьям.

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Переселенные семьи поселятся в новопостроенных домах в городе Физули.

На этом этапе в город Физули переселена еще 21 семья - 88 человек.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 165 семей (602 человек).