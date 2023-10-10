Гейдар Мамедов о многовекторных реформах в органах прокуратуры

За последние три года в органах прокуратуры продолжаются реформы современного содержания.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики Гейдар Мамедов.

Г.Мамедов отметил, что эти реформы охватывают всю деятельность прокуратуры. Продолжаются реформы, как по укреплению правовой системы, постоянному повышению качества процессуального контроля, так и в сфере инновационных новшеств, систематизации нормативно-правовой базы, укрепления материально-технической базы и других направлений.

"Все это привело к осуществлению более эффективных мер по борьбе со всеми проявлениями преступности (особенно в последние годы в направлении раскрытия ряда тяжких и особо тяжких убийств, совершенных в неочевидных условиях, включая выплату материального ущерба), а также наглядно олицетворяет положительную динамику, достигнутую и в других сферах деятельности прокуратуры", - добавил Г.Мамедов.