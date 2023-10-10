В Баку ветер усилится

Обнародован прогноз погоды на 11 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь. Днем дождь прекратится. Северо-восточный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 16-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм. рт. ст. до 768 мм. рт. ст.

Относительная влажность составит 65-75 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах проливные с грозами, в горных территориях прогнозируется снег.

Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем 5-10° тепла.