Шахин Сеидзаде рассказал о проектах в заповеднике Ичеришехер

Управление заповедника Ичеришехер работает над несколькими проектами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.

Он отметил, что самым долгим процессом стало восстановление крепостных стен.

"В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы крепостных стен Ичеришехер и Бухарского караван-сарая", - добавил Ш.Сеидзаде