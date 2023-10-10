https://news.day.az/society/1605335.html Шахин Сеидзаде рассказал о проектах в заповеднике Ичеришехер
Шахин Сеидзаде рассказал о проектах в заповеднике Ичеришехер
Управление заповедника Ичеришехер работает над несколькими проектами.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде.
Он отметил, что самым долгим процессом стало восстановление крепостных стен.
"В настоящее время завершаются ремонтно-реставрационные работы крепостных стен Ичеришехер и Бухарского караван-сарая", - добавил Ш.Сеидзаде
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