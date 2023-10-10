Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму
Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции по проверке качества воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.
На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание угарного газа в воздухе в Баку было определено выше нормы в 1,3 раза, а оксида азота-4 по городу Сумгайыт - выше нормы в 1,1 раза. Причина этого связана с интенсивным движением транспорта, деятельностью промышленных предприятий.
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