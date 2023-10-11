Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Гасан-бека Зардаби, в направлении круга "Габала";
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга).
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