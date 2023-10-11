Синоптики рассказали о погодных условиях в Азербайджане

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 11 октября на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в отдельных местах ливни. В Шахдаге выпал мокрый снег.

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Шахдаге и до 18 м/с в Нафталане.

Нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до полудня 12 октября. Ожидается, что 13-14 числа погода будет стабильной, в основном без дождей. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.