Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

В Ташкенте при организации министерств здравоохранения Азербайджана и Узбекистана проводится "Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, в рамках визита делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетила созданную в Ташкенте площадь Гейдара Алиева и возведенный там большой мемориальный комплекс. Делегация возложила венки к памятнику и почтила светлую память общенационального лидера Азербайджана. Площадь была открыта в рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан 21 июня 2022 года. Данная площадь расположена на улице Гейдара Алиева и является одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города.

Затем делегация посетила посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане.

В рамках декады здравоохранения состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятова с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

На встрече, прошедшей в дружественной обстановке, был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений и сотрудничества между братскими странами. Было констатировано, что взаимные визиты лидеров обеих стран являются ярким примером межгосударственной дружбы.

Было отмечено, что в рамках декады здравоохранения 11 октября состоится узбекско-азербайджанский форум здравоохранения. Форум создаст широкие возможности для углубления двустороннего сотрудничества, усиления обмена опытом в области здравоохранения, стимулирования государственно-частного партнерства, привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу. В рамках декады были высоко оценены хирургические операции, обследования и лечебные процедуры, проведенные медицинскими специалистами минздрава Азербайджана совместно с узбекскими коллегами. Было подчеркнуто, что это мероприятие позволит вывести взаимодействие на новый уровень, расширить практические знания врачей обеих стран и создать новые возможности в охране здоровья населения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым в рамках декады здравоохранения посетила Республиканский специализированный научно-практический центр хирургии имени академика В.Вахидова. Здесь Теймур Мусаев провел встречу с гражданами, совместно прооперированными в рамках Узбекско-азербайджанской декады здравоохранения и врачами из Азербайджана.

Медицинские процедуры охватили такие области, как неонатальная малоинвазивная хирургия, детская хирургия, трансплантология, малоинвазивная лапароскопическая и гистероскопическая хирургия, травматология и ортопедия, онкология и офтальмология, а также тяжелые реконструктивные операции.

В то же время состоялось знакомство с Республиканским специализированным центром микрохирургии глаза, Национальным детским медицинским центром, Научно-практическим центром травматологии и ортопедии и М-клиникой.