На азербайджанских железных дорогах появятся женщины-машинисты

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые дало старт подготовке женщин-машинистов.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, в рамках подготовительного процесса студентки, обучающиеся в Бакинском государственном центре профессионального образования по железной дороге и метрополитену по специальности "дежурный по станции", пройдут специальное обучение в АЖД. После обучения успешно сдавшие экзамен получат право на управление железнодорожным транспортом.

Группа студентов центра уже близко ознакомилась с управлением современными скоростными поездами на Бакинском железнодорожном вокзале, где они провели беседу с наставниками АЖД. Студентка Агшанам Мамедова отметила, что одно из ее самых больших желаний - стать первой женщиной-машинистом АЖД.

Предполагается, что студенты будут первоначально привлечены к производственной практике.