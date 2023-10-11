Сколько тройняшек и четверняшек родилось в Азербайджане?

За 8 месяцев текущего года в Азербайджане районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 75623 новорожденных.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на каждую 1000 человек населения снизился с 12,3 до 11,2. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 53,3%, а удельный вес девочек 46,7%.

Среди новорожденных - 2288 двойняшек, 99 тройняшек, 4 четверняшки.