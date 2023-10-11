TƏBİB о вакцинации от гриппа

В настоящее время в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), вакцинация против гриппа не проводится.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в TƏBİB.

"Медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB, готовы к вакцинации. Процесс вакцинации может быть начат, как только вакцины поступят в эти учреждения", - добавили в ведомстве.

Отметим, что министерство здравоохранения сообщило Trend, что в страну будут ввезены вакцины против гриппа.

"В связи с осенне-зимним сезоном планируется ввоз в страну вакцин против гриппа", - сообщили в министерстве.

Напомним, что по состоянию на 15 декабря прошлого года в подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях по всей стране был вакцинирован от гриппа 20 701 человек.