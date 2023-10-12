https://news.day.az/society/1605823.html Синоптики предупреждают водителей - Из-за туманной погоды...
Синоптики предупреждают водителей - Из-за туманной погоды...
Сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, 12 октября преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 500-1 000 метров.
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