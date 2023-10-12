Синоптики предупреждают водителей

Сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, 12 октября преимущественно в горных и предгорных районах, ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 500-1 000 метров.