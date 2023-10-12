https://news.day.az/society/1605829.html Сильный пожар в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Для тушения пожара были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.
В настоящее время пожар потушен.
В результате происшествия 5 человек погибли, 2 человека получили ожоги.
ФОТО - АПА
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