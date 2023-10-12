Сильный пожар в Гаджигабуле

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Для тушения пожара были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.

В настоящее время пожар потушен.

В результате происшествия 5 человек погибли, 2 человека получили ожоги.

ФОТО - АПА