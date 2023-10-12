Как азербайджанские пожарные тушили пожар под Ханкенди?

В ходе поисково-спасательных работ и тушения пожара, произошедшего на автозаправочной станции вблизи города Ханкенди, силы МЧС проявили настоящий профессионализм.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом упомянул министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в своей статье, опубликованной в официальной прессе.

Министр отметил, что МЧС продемонстрировало успешный опыт борьбы с многочисленными чрезвычайными ситуациями, произошедшими с момента его создания.

"Среди них, в частности, стоит отметить своевременное предотвращение опасности для станции во время оползня, произошедшего на территории Мингячевирской ГЭС, спасение людей из-под завалов, возникших в результате обрушения 16-этажного жилого дома, построенного на пересечении улиц Нахчывани и Муртуза Мухтарова в Баку, пожар на нефтеперерабатывающем заводе, ликвидация последствий аварии на месторождении "Булла-дениз", расположенном в Каспийском море, авария на глубоководной платформе №10 на месторождении "Гюнешли", инцидент на нефтесборном пункте ПО "Азнефть", перативное устранение опасности, возникшей при взрыве, вызванном возгоранием трансформатора и 6-го энергоблока станции открытых распределительных устройств Азербайджанской теплоэлектростанции, при тушении пожаров, произошедших в крупных торговых центрах, на лакокрасочном заводе "Собсан", на территории "Индустриального парка Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт. Также хотелось бы отметить настоящий профессионализм сил МЧС при тушении пожара и поисковых операциях на АЗС недалеко от города Ханкенди", - говорится в статье министра.

Следует отметить, что пожар, зафиксированный после взрыва на автозаправочной станции под Ханкенди 25 сентября, был потушен в короткие сроки, не дав ему распространиться, благодаря самоотверженности и профессиональной деятельности Государственной противопожарной службы МЧС.

Азербайджан немедленно отреагировал на инцидент и в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

В то же время больницы в Саатлы, Сабирабаде и Агдаме были оперативно подготовлены к массовому приему пострадавших, а из Баку были направлены бригады врачей для их лечения.

В результате проведенной операции, спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек и передали их по назначению.

Также сотрудниками МЧС были приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия.