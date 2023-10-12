https://news.day.az/society/1605869.html Как долго продлится нестабильная погода? - ПРОГНОЗ
Как долго продлится нестабильная погода? - ПРОГНОЗ
Нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдающаяся в Азербайджане, сохранится до вечера 12 октября.
Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 13 октября в стране ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
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