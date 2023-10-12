Как долго продлится нестабильная погода?

Нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдающаяся в Азербайджане, сохранится до вечера 12 октября.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 13 октября в стране ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.